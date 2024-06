Verschillende vissoorten happen naar lucht en heel wat vissen zijn al dood. Vissers en bewoners haalden dode brasem, snoek, snoekbaars en zeelt uit het water.

Niet de eerste problemen

Er is al langer een probleem van vervuild water daar in de Leie in Menen. Het rioleringsstelsel is er niet gescheiden en via een overstort komt vervuild water van het industrieterrein Grensland in de Leie terecht. Het bedrijf Farmchix Company dat kippenvlees verwerkt is door het stadsbestuur al op de vingers getikt en is nu van plan zelf een tijdelijke mobiele zuiveringsinstallatie te plaatsen. Later komt er bij het bedrijf dan een vaste constructie maar daarvoor wacht het op de nodige vergunningen.