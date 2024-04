In 2024 is nog geen enkele besmetting met vogelgriep vastgesteld in België. Twee weken gelden werd ons land al officieel vrij verklaard van de vogelgriep door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH).

Vanaf zaterdag worden ook de resterende maatregelen versoepeld. Zo is het niet langer verplicht voor professionele houders en geregistreerde hobbyhouders om hun pluimvee en vogels op te hokken. Voor particulieren gold geen ophokplicht. Het is ook niet langer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten drinken te geven. Voor het voederen blijft die verplichting wel van kracht. Het is ook niet meer verboden om onbehandeld oppervlaktewater te gebruiken.

Het verhoogde toezicht bij commerciële pluimveebedrijven en de huidige maatregelen rond het uitlaadverbod van slachtkippen blijven wel behouden.