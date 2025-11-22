8°C
Prijs van eie­ren gaat alweer omhoog

Eitjes

Week na week worden eieren duurder. De prijzencommissie heeft de prijs voor een bruin scharrelei van 62,5 gram - de referentie op de markt - vastgelegd op 18,71 cent.

Een week geleden bedroeg de marktprijs nog 18,63 cent. Het gaat voor alle duidelijkheid om de prijs die de pluimveehouder krijgt. In de winkel is een karton eitjes duurder.

De prijs van eieren is al weken aan het stijgen. Er is krapte in de markt. Onder meer een nieuwe opstoot van vogelgriep in verschillende landen veroorzaakt een kleiner aanbod, terwijl de vraag naar eieren stelselmatig stijgt. Bovendien is er in aanloop naar de sinterklaasperiode en de eindejaarsfeesten traditioneel meer vraag naar eieren en eierproducten om te verwerken in onder meer koekjes.

Nieuws

Ophokplicht in en rond Houthulst opgeheven na vogelgriepuitbraak
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vogelgriep Pluimvee Land- en tuinbouw

