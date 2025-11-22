Een week geleden bedroeg de marktprijs nog 18,63 cent. Het gaat voor alle duidelijkheid om de prijs die de pluimveehouder krijgt. In de winkel is een karton eitjes duurder.

De prijs van eieren is al weken aan het stijgen. Er is krapte in de markt. Onder meer een nieuwe opstoot van vogelgriep in verschillende landen veroorzaakt een kleiner aanbod, terwijl de vraag naar eieren stelselmatig stijgt. Bovendien is er in aanloop naar de sinterklaasperiode en de eindejaarsfeesten traditioneel meer vraag naar eieren en eierproducten om te verwerken in onder meer koekjes.