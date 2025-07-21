Geen Nostalgie Beach Festival dit jaar
Sting tijdens Beach Festival Nieuwpoort 2024
Het Beach Festival
Nieuwpoort, dat sinds 2016 wordt georganiseerd, vindt in 2026 niet
plaats. De organisatie bekijkt momenteel een verschuiving naar een datum
in de zomer van 2027. In de laatste edities week het festival uit naar
juli om grote namen zoals Sting, Faithless, Goldband, Simple Minds en Alison Moyet te kunnen verwelkomen.
Volgens de organisatie van Beach Festival Nieuwpoort en radiozender Nostalgie slaan ze een jaartje over omwille van 'interne hervormingen'. Ze benadrukken dat het om een tijdelijke pauze gaat, met de ambitie om in een volgend jaar opnieuw aanwezig te zijn.
“Nieuwpoort blijft een warme thuisbasis tijdens de zomermaanden,” klinkt het bij Nostalgie. Organisatie Beach Festival Nieuwpoort: “We danken het stadsbestuur van Nieuwpoort en alle medewerkers van Beach Festival Nieuwpoort voor de uitstekende samenwerking de voorbije jaren. We kijken ernaar uit om een latere editie verder vorm te geven.”