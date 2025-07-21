5°C
Nieuwpoort

Geen Nos­tal­gie Beach Fes­ti­val dit jaar

Sting Beach Festival Nieuwpoort

Sting tijdens Beach Festival Nieuwpoort 2024

Het Beach Festival Nieuwpoort, dat sinds 2016 wordt georganiseerd, vindt in 2026 niet plaats. De organisatie bekijkt momenteel een verschuiving naar een datum in de zomer van 2027. In de laatste edities week het festival uit naar juli om grote namen zoals Sting, Faithless, Goldband, Simple Minds en Alison Moyet te kunnen verwelkomen.

Volgens de organisatie van Beach Festival Nieuwpoort en radiozender Nostalgie slaan ze een jaartje over omwille van 'interne hervormingen'. Ze benadrukken dat het om een tijdelijke pauze gaat, met de ambitie om in een volgend jaar opnieuw aanwezig te zijn. 

“Nieuwpoort blijft een warme thuisbasis tijdens de zomermaanden,” klinkt het bij Nostalgie. Organisatie Beach Festival Nieuwpoort: “We danken het stadsbestuur van Nieuwpoort en alle medewerkers van Beach Festival Nieuwpoort voor de uitstekende samenwerking de voorbije jaren. We kijken ernaar uit om een latere editie verder vorm te geven.”

Bart Peeters beach festival
Nieuws

Beachfestival in Nieuwpoort lokt meer dan 16.000 bezoekers
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Nostalgie Beach Festival

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Overlijden Blankenberge
Nieuws

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge
Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade

