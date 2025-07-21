Volgens de organisatie van Beach Festival Nieuwpoort en radiozender Nostalgie slaan ze een jaartje over omwille van 'interne hervormingen'. Ze benadrukken dat het om een tijdelijke pauze gaat, met de ambitie om in een volgend jaar opnieuw aanwezig te zijn.

“Nieuwpoort blijft een warme thuisbasis tijdens de zomermaanden,” klinkt het bij Nostalgie. Organisatie Beach Festival Nieuwpoort: “We danken het stadsbestuur van Nieuwpoort en alle medewerkers van Beach Festival Nieuwpoort voor de uitstekende samenwerking de voorbije jaren. We kijken ernaar uit om een latere editie verder vorm te geven.”