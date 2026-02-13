De verbrandingsoven van de afvalintercommunale IVOO nabij Zandvoorde (Oostende) is gebouwd in 1976. In de laatste decennia is veel geïnvesteerd om de oven up-to-date te houden met alle milieu- en uitstootnormen. Aan die inspanningen komt nu een einde. Er wordt geen nieuwe vergunning meer aangevraagd.

In 2002, bijna 25 jaar geleden was er al eens een plan om de oven te sluiten. Moeizaam politiek overleg tussen alle betrokken gemeenten van Oostende over Middelkerke, Ichtegem, Bredene en Oudenburg hebben de oven in leven gehouden.

31 jobs

Er staan nu 31 jobs op de tocht en een bijkomende bezorgdheid is dat de verbrandingsoven niet alleen huisvuil verbrandt, maar ook energie levert aan het grootschalige warmtenet van Beauvent in Oostende. De capaciteit van de oven moet hoe dan ook vervangen worden. Ten laatste in 2033 zal de verbrandingsoven ophouden te bestaan.

