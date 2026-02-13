Geen nieuwe vergunning voor verbrandingsoven van afvalintercommunale IVOO in Oostende
Er komt geen nieuwe vergunning voor de verbrandingsoven van afvalintercommunale IVOO in Oostende en er wordt niet langer in geïnvesteerd. Dat heeft de raad van bestuur van de intercommunale zopas beslist. Vanmiddag zijn 31 personeelsleden ingelicht over wat IVOO zelf een moeilijke beslissing noemt. De oven verbrandt huisvuil voor 150.000 mensen in zes gemeenten rond Oostende.
De verbrandingsoven van de afvalintercommunale IVOO nabij Zandvoorde (Oostende) is gebouwd in 1976. In de laatste decennia is veel geïnvesteerd om de oven up-to-date te houden met alle milieu- en uitstootnormen. Aan die inspanningen komt nu een einde. Er wordt geen nieuwe vergunning meer aangevraagd.
In 2002, bijna 25 jaar geleden was er al eens een plan om de oven te sluiten. Moeizaam politiek overleg tussen alle betrokken gemeenten van Oostende over Middelkerke, Ichtegem, Bredene en Oudenburg hebben de oven in leven gehouden.
31 jobs
Er staan nu 31 jobs op de tocht en een bijkomende bezorgdheid is dat de verbrandingsoven niet alleen huisvuil verbrandt, maar ook energie levert aan het grootschalige warmtenet van Beauvent in Oostende. De capaciteit van de oven moet hoe dan ook vervangen worden. Ten laatste in 2033 zal de verbrandingsoven ophouden te bestaan.