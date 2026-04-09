Brandweer Westhoek kreeg dinsdag om 11.13 uur een oproep voor de brand op de Sint-Denisplaats. De zoon van de eigenaars was in het pand aanwezig, maar bleef ongedeerd. De medische diensten vingen hem uit voorzorg wel op. Ook de handelszaken in de buurt kregen de vraag om tijdelijk de deuren te sluiten. Rond 15.30 uur konden alle buurtbewoners terugkeren naar hun woning.

Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert moet het vuur accidenteel ontstaan zijn. Er zijn dus geen aanwijzingen van kwaad opzet.