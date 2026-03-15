Veurne

Zwa­re brand in Chi­nees res­tau­rant Chi­na Gar­den’ in Veur­ne: Hou ramen en deu­ren gesloten”

Bij het Chinees restaurant 'China Garden', op de Sint-Denisplaats in het centrum van Veurne, woedt momenteel een zware brand. De brandweer vraagt om de omgeving te vermijden. 

De brandweer van zone Westhoek werd dinsdag rond 11.15 uur opgeroepen voor een zware brand in het Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne. "Door de omvang van de brand werd het gebouw geëvacueerd en werden heel wat bijkomende middelen opgeroepen", klonk het bij Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek. " De omgeving werd ondertussen afgesloten voor alle verkeer. We zijn nog volop bezig met blussen."

De personen van de naastliggende panden, onder meer het stadhuis en appartementen, werden geëvacueerd. Er zijn gelukkig geen gewonden bij de brand gevallen. "De aanwezige zoon van de eigenaars werd opgevangen door de medische diensten", vertelt Louagie verder. "De geëvacueerde personen van de naastliggende panden kunnen zich begeven naar 'Toerisme/Visit Veurne' op de Grote Markt."

Omgeving vermijden

Er is nog altijd heel veel rookontwikkeling. De brandweer vraagt om de omgeving te vermijden, ook de stad Veurne vraagt om voorzichtig te zijn. "Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen." Een BE-alert bericht werd uitgestuurd.

Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
De redactie
Brand

