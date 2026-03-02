Geen bij­ko­men­de straf­fen voor afre­ke­nin­gen bij motor­club No Surrender

Brugse rechtbank

In een dossier van afrekeningen bij motorclub No Surrender heeft de Brugse correctionele rechtbank voor vijf beklaagden geen bijkomende straf uitgesproken. De beklaagden kregen eerder immers al zware celstraffen na een moordpoging binnen dezelfde motorbende. Een 48-jarige Pittemnaar werd toen vrijgesproken en nu tot twee maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld.

Een Bruggeling werd op 15 december 2018 rond 4.30 uur 's morgens zwaar toegetakeld aangetroffen in een industriegebied in Moeskroen. Pedro B. beweerde eerst dat hij door enkele onbekenden ontvoerd was, maar legde elf maanden later toch uit dat het ging om een afrekening binnen het West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender. 

In het toenmalige clubhuis in Zwevezele kreeg hij rake klappen en schoppen te verwerken, maar werd hij ook bewerkt met een bunsenbrander. Spilfiguur Angelo T. (50) uit Ardooie werd in juni 2023 door de Brugse strafrechter voor moordpoging veroordeeld tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf.

Nieuws

Opnieuw 6 ex-leden van motorbende voor rechter voor geweld

Voldoende gestraft

De toenmalige president van No Surrender stond volgens het OM van 2018 tot januari 2020 samen met Roeselarenaars Ward T. (42) en Jelle P. (36) aan het hoofd van de bende. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor meerdere wraakacties tegen ex-leden van No Surrender, die bijvoorbeeld geen uitstapvergoeding van 1.000 euro wilden betalen. In dat kader werd in maart 2018 in Poperinge bijvoorbeeld een molotovcocktail gegooid.

Het openbaar ministerie vorderde een tot drie jaar cel voor de zes beklaagden. Eigenlijk wilde procureur Christophe Bergez het dubbele vorderen, maar hij erkende dat het onderzoek onnodig lang aansleepte. Op basis van die overschrijding van de redelijke termijn vroeg de verdediging zelfs om de strafvordering vervallen te verklaren. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de beklaagden in het vorige dossier al voldoende gestraft werden.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Meest gelezen

Vermiste vrouw kortrijk
Nieuws

Lichaam van vermiste vrouw (35) gevonden in het water in de Leie: 'Geen tekenen van geweld'
Militaire basis Lombardsijde
Nieuws

Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
ongeval zandvoorde
Nieuws
Update

Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond

Lees ook

Man (63) uit Gistel kent straf na misbruik van Filipijnse kinderen via Skype

Man (63) uit Gistel kent straf na misbruik van Filipijnse kinderen via Skype: "Hij gaf instructies, terwijl de moeder handelingen uitvoerde op de kinderen"
Magistraat - Rechtbank - Justitie - Toga

Broers jarenlang als 'duivelskinderen' behandeld, maar toch krijgt ex-stiefmoeder geen straf
Bootje mensensmokkel

Politie zoekt verdachte wagen gelinkt aan mensensmokkel
Loods2

Dieven breken binnen bij technische dienst Poperinge: voor 50.000 euro aan werkmateriaal gestolen
Gevangenis brugge

Overbevolking gevangenissen: veroordeelden met celstraffen tot achttien maanden krijgen enkelband
Jean marie dedecker

Middelkerke waakzaam voor transmigranten: “Probleem verschuift naar het noorden”
