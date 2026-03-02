Een Bruggeling werd op 15 december 2018 rond 4.30 uur 's morgens zwaar toegetakeld aangetroffen in een industriegebied in Moeskroen. Pedro B. beweerde eerst dat hij door enkele onbekenden ontvoerd was, maar legde elf maanden later toch uit dat het ging om een afrekening binnen het West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender.

In het toenmalige clubhuis in Zwevezele kreeg hij rake klappen en schoppen te verwerken, maar werd hij ook bewerkt met een bunsenbrander. Spilfiguur Angelo T. (50) uit Ardooie werd in juni 2023 door de Brugse strafrechter voor moordpoging veroordeeld tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf.