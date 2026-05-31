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Brugge

Gede­ti­neer­de nog steeds voort­vluch­tig na ont­snap­ping in Brugs ziekenhuis

514 GRAB ONTSNAPPINGBRUGGE

De 31-jarige gedetineerde die vrijdagochtend ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog steeds voortvluchtig. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen.

Alaouidi Djabrailov werd vrijdagochtend vanuit de Brugse gevangenis overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige Rus moest een medische ingreep ondergaan, maar profiteerde daarvan om de benen te nemen. Tijdens de kledingwissel zou de gedetineerde zijn bewakers plots met een scherp voorwerp bedreigd hebben. Djabrailov verplichtte de cipiers om de sleutels van zijn handboeien af te geven.

Op vraag van de onderzoeksrechter en het parket werd snel een opsporingsbericht verspreid. Djabrailov droeg een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Momenteel heeft hij geen baard meer, wat op een van de verspreide foto's wel nog het geval is. "Als u hem opmerkt, gelieve hem niet zelf te benaderen, maar verwittig onmiddellijk de politiediensten", klinkt het.

De Rus zat een effectieve celstraf van 40 maanden uit voor een diefstal met geweld. Zijn straf zou normaal gezien in maart 2028 aflopen. Ontsnappen is op zich niet strafbaar, maar Djabrailov riskeert in principe wel een nieuwe veroordeling voor de feiten die hij pleegde om te kunnen vluchten.

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Opsporingsbericht: wie zag de ontsnapte gedetineerde Alaouidi Djabrailov, "benader hem niet!"
Belga

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