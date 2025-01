Het gaslek is rond 16.30 uur gedetecteerd in de Werkzaamheidstraat. Dat in de buurt van het zwembad Brigitte Becue en de golfbaan. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de politie er de ruime omgeving afgesloten. Buurtbewoners kunnen daardoor tijdelijk niet naar hun woningen. Zij worden opgevangen in de cafetaria van het zwembad. Wie nog thuis is, wordt gevraagd om binnen te blijven. Ook woonzorgcentrum A. Lacourt is voorlopig niet bereikbaar.

Hoe het lek ontstaan is, is nog niet duidelijk.