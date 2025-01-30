De hulpdiensten werden vanmorgen vroeg opgeroepen voor een gaslek in de Sint-Michielstraat in Tielt. Door een probleem met een ondergrondse leiding viel eerder ook de elektriciteit uit in een deel van de straat.

Om veiligheidsredenen besliste de brandweer om elf bewoners te evacueren. Eén bewoner moest via een raam gewekt worden, omdat de deurbel door de stroompanne niet werkte.

De brandweer en netbeheerder Fluvius brachten het probleem in kaart en sloten de getroffen gasleiding af. Daarvoor moest het voetpad op verschillende plaatsen worden opengebroken om het lek te lokaliseren.