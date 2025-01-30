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Tielt

Elf bewo­ners tij­de­lijk geë­va­cu­eerd na gas­lek in cen­trum van Tielt

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In Tielt moesten vanmorgen elf bewoners van de Sint-Michielstraat hun woning tijdelijk verlaten na een gaslek onder het voetpad. De bewoners werden opgevangen in het cultureel centrum Gildhof. Na controles konden ze later opnieuw naar huis.

De hulpdiensten werden vanmorgen vroeg opgeroepen voor een gaslek in de Sint-Michielstraat in Tielt. Door een probleem met een ondergrondse leiding viel eerder ook de elektriciteit uit in een deel van de straat.

Om veiligheidsredenen besliste de brandweer om elf bewoners te evacueren. Eén bewoner moest via een raam gewekt worden, omdat de deurbel door de stroompanne niet werkte.

De brandweer en netbeheerder Fluvius brachten het probleem in kaart en sloten de getroffen gasleiding af. Daarvoor moest het voetpad op verschillende plaatsen worden opengebroken om het lek te lokaliseren.

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Opvang in CC Gildhof

De geëvacueerde bewoners konden terecht in het cultureel centrum Gildhof, waar ze werden opgevangen. Ook burgemeester Luc Vannieuwenhuyze kwam ter plaatse.

Na metingen bleek dat er geen gevaar meer was en konden de bewoners in de loop van de ochtend terug naar huis. De straat werd opnieuw vrijgegeven. Fluvius neemt de verdere herstelling van de beschadigde leiding op zich.

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Redactie
Gaslek

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