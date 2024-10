Rond 14 uur deze namiddag meldt de politie De Haan/Bredene een "ernstig gaslek" in de Duinenweg in De Haan. Het gaat om een middendrukleiding. Een arbeider is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

"In die wijk wonen veel mensen, die worden allemaal geëvacueerd, in een straal van 150 meter van het gaslek", zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Alle buurtbewoners verzamelen op de parking van de Comarkt. "De straat is afgesloten voor het verkeer", klinkt het. Ook de ruime omgeving van Warvinge tot aan de Stationsstraat en alle tussenliggende straten zijn afgesloten.

Buurtbewoners worden aangeraden om ramen en deuren te sluiten. Fluvius laat weten dat Vlissegem zonder gas gezet wordt.

Later meer.