Langs de Dolfijnkaai zijn al een tijdje werken bezig voor de verdere vernieuwing van de Leieboorden. Tijdens graafwerken is rond 8 uur vanmorgen een middendrukleiding voor gas geraakt. Er was in de omgeving een duidelijk fluitend geluid hoorbaar en bewoners spraken er over een indringende gasgeur. De brandweer evacueerde daarom preventief 20 buurtbewoners. Zij konden terecht in het stadhuis.