Met meer dan 300 deelnemers en ongeveer 1.500 bezoekers was het een groot succes. Victor Derese uit Dudzele deed mee met een 45 jaar oude tractor, opgepoetst met een nieuwe motor, terwijl moderne tractoren volgens de organisatoren steeds strengere normen moeten volgen.

“Het is een topeditie,” zegt Rik Vanwildemeersch van de Landelijke Gilde Hooglede. Het lawaai, de zwarte rookpluimen en de strijd om de volle honderd meter maakten het evenement tot een dag vol spektakel en vermaak.