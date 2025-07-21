29°C
Hooglede

Gas geven en bal­last sle­pen: trac­tor­pul­ling lokt 1.500 bezoe­kers in Hooglede

In Hooglede vond zondag een tractorpullingwedstrijd plaats. Op een aardappelveld namen landbouwers, loonwerkers en liefhebbers het tegen elkaar op door hun tractoren met ballast over een afstand van honderd meter te trekken. 

Met meer dan 300 deelnemers en ongeveer 1.500 bezoekers was het een groot succes. Victor Derese uit Dudzele deed mee met een 45 jaar oude tractor, opgepoetst met een nieuwe motor, terwijl moderne tractoren volgens de organisatoren steeds strengere normen moeten volgen.

“Het is een topeditie,” zegt Rik Vanwildemeersch van de Landelijke Gilde Hooglede. Het lawaai, de zwarte rookpluimen en de strijd om de volle honderd meter maakten het evenement tot een dag vol spektakel en vermaak.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Jenna Lebrun
Landbouw

Aanmelden