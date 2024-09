Game Mania telt twee winkels in West-Vlaanderen: in Brugge en in Kortrijk. Momenteel wacht het bedrijf de beslissing van de rechtbank af. Dat staat zo te lezen op de website.

De fysieke winkels blijven vanaf vandaag gesloten. De webshop is wel nog open. Game Mania is gespecialiseerd in de verkoop van gamingproducten, board games en pop culture merchandise.