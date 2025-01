Onze redactie heeft contact opgenomen met Sébastien Lepretre, de burgemeester van La Madeleine bij Rijsel, die verantwoordelijk is voor de opvolging van de Lage Emissiezone in de Rijselse Metropool. Hij benadrukt dat dit een maatregel is van de Franse overheid, die vooral gericht is op voertuigen die ouder zijn dan 1997. Maar hij geeft ook toe dat er over de maatregel amper gecommuniceerd is, ook niet op het eigen grondgebied. Net omdat Fransen in verschillende steden (Parijs, Lyon, straks ook Duinkerke, Douai-Lens en Valenciennes) al zo'n sticker nodig hebben op hun wagen. En er enkel naar oudere wagens gekeken wordt.