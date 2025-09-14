Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Zondagochtend is in Zonnebeke een Franse bestelwagen volledig uitgebrand in de buurt van de A19 richting Ieper. Volgens de politie gaat het om brandstichting.
De brandweer van de zone Westhoek trof in de Tresoriersstraat een brandende Peugeot Partner aan. Het voertuig was vlak bij de op- en afritten aan de brug over de A19 achtergelaten.
Opzettelijke brandstichting
Na het blussen werd de wagen getakeld, maar later in de ochtend moest de brandweer nogmaals ter plaatse komen om het zwaar beschadigde wegdek schoon te maken. De politiezone Arro Ieper heeft intussen bevestigd dat het om opzettelijke brandstichting gaat.
Redactie