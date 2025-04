De achtervolging ging eerst richting Frankrijk via de E40, maar de wagen keerde om en reed via Brugge de E403 op richting Kortrijk. Tijdens de achtervolging werden snelheden tot 155 kilometer per uur gehaald. De bestuurder reed roekeloos, zigzaggend tussen de rijstroken en de pechstrook, en probeerde meerdere keren politievoertuigen aan te rijden. Volgens de politie zwaaiden de inzittenden zelfs naar de agenten tijdens de achtervolging.