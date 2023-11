Franky Demon vliegt er opnieuw in als schepen van Brugge. Enkele weken geleden dacht hij nog aan stoppen met politiek. Hij kreeg toen van een journalist te horen dat de tandem met burgemeester Dirk De fauw om samen naar de kiezer te trekken niet doorgaat. Al was dat wel zo afgesproken. Een slechte peiling in een krant gaf die doorslag. Bij Demon ging toen het licht even uit. “Je voelt je hart sneller kloppen. En op dat moment, zonder in detail te gaan, werd er gezegd dat ik beter even naar de dokter kon gaan. En de dokter nam wat kleine testen af en gaf als advies om beter wat rust te nemen.”

Demon trekt zich daarna even terug met familie en vrienden. Vandaag klinkt hij strijdvaardig en stelt hij het belang van de partij voorop. Maar kunnen hij en partijgenoot De fauw nog door dezelfde deur? “We kunnen professioneel samenwerken, het moet ook zo. We gaan verder werken. Op heel veel dossiers staan de neuzen in dezelfde richting. Het is nog elf maanden tot aan de verkiezingen. Dus ik denk dat we nu samen moeten verder werken om het goede beleid hier in Brugge hopelijk beloond te zien."