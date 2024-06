François Chaffart was 24 toen hij bij Lithobeton begon. De Oostendenaar was toen al tien jaar als visser aan de slag geweest. Na aandringen van zijn vrouw zocht hij een job aan land om meer thuis te zijn voor de kinderen. “Ik ben de maandag begonnen om zes uur ’s morgens en het eerste dat ik zei tegen mijn vrouw toen in thuiskwam was: Ik ga dat niet doen. Het verschil is veel te groot. En kijk, ik zit hier nu nog altijd. Mijn vrouw zei: heb wat courage het zal wel lukken.”