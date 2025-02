De fietspatrouille van de Brugse politie is nu ook actief in Zeebrugge. Ze waren al een tijdje actief in de binnenstad, omdat ze wendbaarder zijn in de vele kleine straatjes van de stad. "Een interventieteam op de fiets is ook makkelijker aanspreekbaar en dat is één van de redenen waarom ze nu ook in Zeebrugge worden ingezet."