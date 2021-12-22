7°C
Brugge

Fiet­ser sla­lomt tus­sen slag­bo­men en gaat in dis­cus­sie met bestuur­der: Het zijn uw zaken niet”

In Dudzele heeft een fietser de neergelaten slagbomen genegeerd. Omdat de bestuurder van een auto hem daarop attent maakte volgde er nadien nog een discussie. De bestuurder filmde het incident met zijn dashcam.

Het incident gebeurde vorige week al, in de Stationsweg in Dudzele. De fietser reed er kort nadat de trein was gepasseerd toch tussen de slagbomen door. Achter hem reed de oprichter van de facebookgroep Brugse Mobiliteit Anders met zijn auto. 

Hij toeterde nog naar hem, de fietser stapte daarop aan de overkant misnoegd af. De fietser zei dat hij gehaast was. Dat hij wel tijd had om nog af te stappen en in discussie te gaan "was niet de zaak van de autobestuurder," zei hij.

Infrabel waarschuwt al langer om slagbomen en rode lichten te respecteren. Er zijn ook geregeld campagnes geweest om op die gevaren te wijzen, maar toch duiken er nog geregeld filmpjes op van overtreders.

Dudzele

