Het incident gebeurde vorige week al, in de Stationsweg in Dudzele. De fietser reed er kort nadat de trein was gepasseerd toch tussen de slagbomen door. Achter hem reed de oprichter van de facebookgroep Brugse Mobiliteit Anders met zijn auto.

Hij toeterde nog naar hem, de fietser stapte daarop aan de overkant misnoegd af. De fietser zei dat hij gehaast was. Dat hij wel tijd had om nog af te stappen en in discussie te gaan "was niet de zaak van de autobestuurder," zei hij.