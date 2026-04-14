Een man van 52 uit Damme verloor in een lichte bocht de controle over het stuur en botste tegen een boom. Hij overleefde het ongeval niet. Volgens een verkeersdeskundige speelde vermoedelijk een te hoge snelheid een rol in dat eerdere ongeval. Op het betrokken traject geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Het is al het tweede dodelijke ongeval op die plaats in minder dan een jaar. Vorige zomer kwam ook een 24-jarige bestuurder om het leven in gelijkaardige omstandigheden.