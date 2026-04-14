Na tweede dodelijk ongeval op Damse Steenweg: stad Brugge onderzoekt aanpassingen
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De stad Brugge bekijkt welke ingrepen mogelijk zijn op de Damse Steenweg in Dudzele, na een tweede dodelijk ongeval op amper een jaar tijd.
In Dudzele, op de Damse Steenweg, onderzoekt de stad Brugge mogelijke aanpassingen aan het wegtraject. De aanleiding is een nieuw dodelijk verkeersongeval dat zich dit weekend voordeed.
Tweede dodelijk ongeval
Een man van 52 uit Damme verloor in een lichte bocht de controle over het stuur en botste tegen een boom. Hij overleefde het ongeval niet. Volgens een verkeersdeskundige speelde vermoedelijk een te hoge snelheid een rol in dat eerdere ongeval. Op het betrokken traject geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.
Het is al het tweede dodelijke ongeval op die plaats in minder dan een jaar. Vorige zomer kwam ook een 24-jarige bestuurder om het leven in gelijkaardige omstandigheden.