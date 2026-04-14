Het ongeval deed zich in de nacht van zaterdag op zondag voor langs de Damse Steenweg in Dudzele, een deelgemeente van Brugge. Rond tien voor één verloor een 52-jarige man uit Damme om onbekende redenen de controle over het stuur. Daardoor kwam het voertuig in een lichte bocht tegen een boom terecht. Enkele mensen hoorden de klap, gingen snel ter plaatse en belden onmiddellijk de hulpdiensten. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat. De vijftiger overleed ter plaatse aan de gevolgen van de klap.