Bestuur­der over­le­den bij klap tegen boom in Dudzele

Bij een ernstig verkeersongeval is in het West-Vlaamse Dudzele een 52-jarige man uit Damme om het leven gekomen. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het slachtoffer kwam met zijn voertuig tegen een boom terecht.

Het ongeval deed zich in de nacht van zaterdag op zondag voor langs de Damse Steenweg in Dudzele, een deelgemeente van Brugge. Rond tien voor één verloor een 52-jarige man uit Damme om onbekende redenen de controle over het stuur. Daardoor kwam het voertuig in een lichte bocht tegen een boom terecht. Enkele mensen hoorden de klap, gingen snel ter plaatse en belden onmiddellijk de hulpdiensten. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat. De vijftiger overleed ter plaatse aan de gevolgen van de klap.

Op basis van de eerste vaststellingen zijn er geen aanwijzingen dat er andere voertuigen bij het incident betrokken waren. In die omstandigheden besliste de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen om geen verkeersdeskundige aan te stellen.

Victor Peeters
Belga
