Vanmiddag is een fietser zwaargewond geraakt bij een val in Sint-Jan bij Ieper. Het ongeval gebeurde op de Brugseweg, nabij het einde van de A19. Volgens de eerste vaststellingen is de man blijven haperen aan signalisatie van plaatselijke werken, waarna hij zwaar ten val kwam.
Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en moesten het slachtoffer op straat reanimeren. Door de hitte plaatste de brandweer een tent zodat de hulpverlening beschut kon verlopen. De fietser werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het Jan Yperman ziekenhuis gebracht. De politiezone Arro Ieper onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.
