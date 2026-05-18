28°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Fiet­ser in kri­tie­ke toe­stand na zwa­re val in Sint-Jan bij Ieper

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vanmiddag is een fietser zwaargewond geraakt bij een val in Sint-Jan bij Ieper. Het ongeval gebeurde op de Brugseweg, nabij het einde van de A19. Volgens de eerste vaststellingen is de man blijven haperen aan signalisatie van plaatselijke werken, waarna hij zwaar ten val kwam.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en moesten het slachtoffer op straat reanimeren. Door de hitte plaatste de brandweer een tent zodat de hulpverlening beschut kon verlopen. De fietser werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het Jan Yperman ziekenhuis gebracht. De politiezone Arro Ieper onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.

Redactie
Ongeval

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand Pittem

Snelle tussenkomst voorkomt grotere schade bij verdachte brand in Pittem
Ongeval

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Modderstroom maandag R8

Nog geen zicht op structurele oplossing voor modderstromen op R8
Ongeval
Update

Geen file meer op E40 richting Oostende na ongeval in Beernem
Trace N8d

Vlaanderen biedt vijf denkpistes aan voor veiliger en leefbaarder N8 tussen Vleteren en Ieper
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Aanmelden