Fiet­ser over­le­den na aan­rij­ding door trein aan spoor­weg­over­gang met Snep­pe­straat in Torhout

In Torhout is een fietser maandagnamiddag overleden nadat hij door trein aangereden werd aan de spoorwegovergang in de Sneppestraat. Door het incident ligt het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge in beide richtingen stil. De reizigers worden geëvacueerd met vervangbussen. 

Maandag rond 15.15 uur werd een fietser aangereden ter hoogte van de spoorwegovergang met de Sneppestraat in Torhout. De hulpdiensten gingen meteen ter plaatse, maar kwamen te laat. De fietser is ter plaatse overleden. Volgens de eerste vaststellingen van spoorwegbeheerder Infrabel werkte de spoorwegovergang naar behoren: de lichten stonden op rood en de slagbomen waren naar beneden. 

"Door het ongeval ligt het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge in beide richtingen tijdelijk stil", klonk het bij Thomas Baeken van Infrabel. "Er worden momenteel vervangbussen ingezet."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

