Maandag rond 15.15 uur werd een fietser aangereden ter hoogte van de spoorwegovergang met de Sneppestraat in Torhout. De hulpdiensten gingen meteen ter plaatse, maar kwamen te laat. De fietser is ter plaatse overleden. Volgens de eerste vaststellingen van spoorwegbeheerder Infrabel werkte de spoorwegovergang naar behoren: de lichten stonden op rood en de slagbomen waren naar beneden.

"Door het ongeval ligt het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge in beide richtingen tijdelijk stil", klonk het bij Thomas Baeken van Infrabel. "Er worden momenteel vervangbussen ingezet."

