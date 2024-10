Morgen gaat in Kortrijk het festival Wonder van start. Meer dan 300 kunstenaars, ontwerpers, studenten en bedrijven brengen maar liefst 50 tentoonstellingen op een dertigtal plekken in de stad. Eén van de opvallende locaties is een kapel in de Groeningestraat. Acteur, meubelmaker en galeriehouder Maarten Ketels uit Lendelede, die je kan kennen uit de serie Onder Vuur, neemt er letterlijk zijn intrek.