Festival Dreambeats in Kortemark is zaterdagavond rond middernacht vroegtijdig stopgezet. De organisatie nam die beslissing uit voorzorg door het onweer dat over de regio trok.
Dreambeats vond plaats in de Krekemeersen in Kortemark. Het dancefestival zou normaal tot in de nacht doorgaan, maar door de weersomstandigheden werd beslist om het terrein vroeger dan gepland te sluiten.
De stopzetting gebeurde preventief. Bij onweer kunnen festivals extra kwetsbaar zijn door tijdelijke constructies, licht- en geluidsinstallaties en grote groepen mensen op één terrein.
Volgens de organisatie werd er al vanaf 21 uur om het halfuur overlegd met de bevoegde instanties om de situatie op te volgen en te bekijken welke opties er waren. Uiteindelijk werd beslist om het festival uit voorzorg stop te zetten. Verder wil de organisatie voorlopig niet ingaan op de beslissing.
Terrein verlaten
De bezoekers werden gevraagd om het festivalterrein te verlaten. Door de beslissing kwam er rond middernacht een einde aan het evenement.
Het onweer zorgde zaterdag op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen voor hinder. Eerder waren er ook meldingen van blikseminslagen en schade in de provincie.
Dancefestival
Dreambeats is een elektronisch dancefestival in Kortemark. Het festival brengt elk jaar liefhebbers van elektronische muziek samen op het domein van de Krekemeersen.
Door de vervroegde stopzetting konden niet alle geplande optredens doorgaan.