Dreambeats vond plaats in de Krekemeersen in Kortemark. Het dancefestival zou normaal tot in de nacht doorgaan, maar door de weersomstandigheden werd beslist om het terrein vroeger dan gepland te sluiten.

De stopzetting gebeurde preventief. Bij onweer kunnen festivals extra kwetsbaar zijn door tijdelijke constructies, licht- en geluidsinstallaties en grote groepen mensen op één terrein.

Volgens de organisatie werd er al vanaf 21 uur om het halfuur overlegd met de bevoegde instanties om de situatie op te volgen en te bekijken welke opties er waren. Uiteindelijk werd beslist om het festival uit voorzorg stop te zetten. Verder wil de organisatie voorlopig niet ingaan op de beslissing.