Federale politiediensten blijven lokale collega’s ondersteunen in strijd tegen mensensmokkel en transmigratie
Illustratiebeeld
De lokale politie krijgt nog altijd hulp van de federale collega's om mensensmokkelaars en transmigranten, die het kanaal over willen steken, op te sporen en tegen te houden. De tijdelijke steun is voor onbepaalde duur verlengd.
De zeevaartpolitie is vooral in Nieuwpoort aanwezig en op zee. De wegpolitie controleert de autosnelwegen en de op- en afritten. En de politie van de zone Westkust krijgt ook steun in de lucht: een helikopter van de federale politie houdt de duinen in de gaten. Die steun had na een maand moeten aflopen, maar wordt nu voor onbepaalde duur verlengd.
De redactie