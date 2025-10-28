Aanleiding is een artikel in Het Laatste Nieuws waarin stond dat DELA al jaren het AZ Zeno in Knokke-Heist en Blankenberge betaalt om lichamen op te halen. Die ziekenhuizen beschikken namelijk niet over een eigen mortuarium. Volgens de krant gebeurt dat meestal wanneer nabestaanden niet binnen enkele uren beslissen welke begrafenisondernemer het lichaam mag ophalen. De ziekenhuizen zouden in die gevallen standaard contact opnemen met DELA, dat het lichaam tijdelijk in bewaring neemt.