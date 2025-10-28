17°C
Blankenberge Knokke-Heist

Fami­lies behou­den altijd vrije keu­ze”: DELA rea­geert op beschul­di­ging van lij­ken­han­del’

Levenseinde buren

Uitvaartondernemer DELA wil dat er duidelijke regels komen over de samenwerking tussen ziekenhuizen en de uitvaartsector. Het bedrijf vraagt daarom overleg met Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits om tot een transparant en uniform kader te komen.

Aanleiding is een artikel in Het Laatste Nieuws waarin stond dat DELA al jaren het AZ Zeno in Knokke-Heist en Blankenberge betaalt om lichamen op te halen. Die ziekenhuizen beschikken namelijk niet over een eigen mortuarium. Volgens de krant gebeurt dat meestal wanneer nabestaanden niet binnen enkele uren beslissen welke begrafenisondernemer het lichaam mag ophalen. De ziekenhuizen zouden in die gevallen standaard contact opnemen met DELA, dat het lichaam tijdelijk in bewaring neemt.

Geen sprake van "lijkenhandel"

DELA benadrukt in een schriftelijke reactie dat er geen sprake is van zogenaamde “lijkenhandel” of een exclusieve deal. “Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om overledenen correct te bewaren omwille van volksgezondheid en openbare orde. Omdat AZ Zeno geen eigen mortuarium heeft, helpen wij enkel bij het transport en de tijdelijke bewaring”, zegt Wim Deplace, Managing Director Funerals bij DELA België.

"Omdat AZ Zeno geen eigen mortuarium heeft, helpen wij enkel bij het transport en de tijdelijke bewaring."

Wim Deplace, Managing Director Funerals DELA

Volgens Deplace behouden nabestaanden altijd de vrije keuze. “Familieleden kunnen op elk moment beslissen met welke uitvaartondernemer ze willen samenwerken. De ziekenhuizen zijn ook vrij om met andere ondernemingen afspraken te maken.”

"Transparante afspraken"

DELA wijst erop dat er vandaag geen duidelijk wettelijk kader bestaat rond zulke samenwerkingen en wil daarover in gesprek gaan met minister Crevits. “We vragen transparante afspraken, zodat zowel ziekenhuizen als families weten hoe de procedure verloopt”, besluit Deplace.

