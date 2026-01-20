De tachtiger overleed twee jaar geleden aan hartfalen na een woordenwisseling met zijn buurman. De rechter in Veurne sprak de buur vrij. Het was volgens hem niet bewezen dat er een verband was tussen de ruzie en het overlijden.

De vrouw en de kinderen van de man zijn ervan overtuigd dat de buur wél verantwoordelijk is voor het overlijden en willen een schadevergoeding.