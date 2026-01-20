12°C
De Panne

Fami­lie van slacht­of­fer dode­lij­ke buren­ru­zie in beroep tegen vrijspraak

De familie van de man uit De Panne die gestorven is na een ruzie met zijn buur gaat dan toch in beroep op burgerlijk vlak.

De tachtiger overleed twee jaar geleden aan hartfalen na een woordenwisseling met zijn buurman. De rechter in Veurne sprak de buur vrij. Het was volgens hem niet bewezen dat er een verband was tussen de ruzie en het overlijden. 

De vrouw en de kinderen van de man zijn ervan overtuigd dat de buur wél verantwoordelijk is voor het overlijden en willen een schadevergoeding.

Verdacht overlijden De Panne
Nieuws

Man vrijgesproken voor banale maar dodelijke burenruzie in De Panne
Redactie

