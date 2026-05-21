Familie ontdekt na 108 jaar hoe voorouder Jules uit Oostkamp brand in Sint-Godelieveabdij in Brugge voorkwam
Op het einde van de Eerste Wereldoorlog wilde de Duitse bezetter de Sint-Godelieveabdij in Brugge platbranden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Maar dankzij één man is dat niet gebeurd: Jules D’hoore uit Oostkamp. Zo geeft de abdij opnieuw één van zijn geheimen prijs.
Een 30-tal familieleden van Jules D’Hoore luisterden woensdag in de kerk van de Sint-Godelieveabdij naar het opmerkelijke verhaal van hun voorouder. Exact 108 jaar geleden slaagde Jules erin een brandstichting door terugtrekkende Duitse soldaten te voorkomen.
“Op de dag dat de Duitsers hier de aftocht moesten blazen, waren ze blijkbaar van plan om de abdij in brand te steken”, vertelt Kristof Lataire, projectleider herbestemming van de Sint-Godelieveabdij.
“De kerk was volledig volgestouwd met stro, tot boven de preekstoel. Jules D’Hoore kwam toevallig langs en kon een soldaat overtuigen om de brand niet aan te steken. Uiteindelijk bleef al dat stro gewoon liggen. Volgens de overlevering hebben de zusters er daarna nog tien jaar lang hun verwarming mee kunnen stoken.”
Moedig
Françoise Verfaillie, onderzoekster van het archief, verdiepte zich in de uitgebreide archieven van de Sint-Godelieveabdij. Daar vond ze twee handgeschreven documenten waarin de naam van Jules D’Hoore en zijn moedige tussenkomst vermeld staan.
“Het Necrologium is een soort register waarin de zusters bijhielden voor wie ze moesten bidden”, vertelt Françoise Verfaillie. “Bij elke dag van het jaar stonden verschillende namen genoteerd. Ook Jules D’Hoore staat daarin vermeld. Hij overleed op 20 juli 1937. Daarnaast werd zijn verhaal ook teruggevonden in een schrift met oorlogsverslagen van de abdij."
Ook voor de familieleden van Jules D’Hoore kwam het verhaal woensdag als een verrassing. Zij hoorden voor het eerst het verhaal van hun voorouder. “Mijn vader heeft mijn grootvader heel goed gekend”, vertelt Jozef D’hoore, achterkleinzoon van Jules. “Hij sprak altijd met veel bewondering over hem, maar dit verhaal heeft hij nooit verteld. Gelukkig heeft Jules toen ingegrepen, anders stonden we hier vandaag misschien niet meer. Deze abdij heeft een groot en belangrijk verleden. Hij heeft daar toch zijn steentje toe bijgedragen.”
Nieuwe toekomst
De Sint-Godelieveabdij, die dateert uit 1623, huisvestte ooit meer dan veertig benedictinessen. Tien jaar geleden verlieten de laatste zusters het gebouw. Vandaag is de abdij in handen van Toerisme Vlaanderen en wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst voor de site.
“De abdij opent opnieuw de deuren op 6 juli 2028, op de feestdag van Sint-Godelieve. Bezoekers zullen hier heel wat kunnen beleven en ontdekken. Religieus textiel en culinair erfgoed zijn maar enkele van de thema’s die we extra in de verf willen zetten.