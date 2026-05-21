Een 30-tal familieleden van Jules D’Hoore luisterden woensdag in de kerk van de Sint-Godelieveabdij naar het opmerkelijke verhaal van hun voorouder. Exact 108 jaar geleden slaagde Jules erin een brandstichting door terugtrekkende Duitse soldaten te voorkomen.

“Op de dag dat de Duitsers hier de aftocht moesten blazen, waren ze blijkbaar van plan om de abdij in brand te steken”, vertelt Kristof Lataire, projectleider herbestemming van de Sint-Godelieveabdij.

“De kerk was volledig volgestouwd met stro, tot boven de preekstoel. Jules D’Hoore kwam toevallig langs en kon een soldaat overtuigen om de brand niet aan te steken. Uiteindelijk bleef al dat stro gewoon liggen. Volgens de overlevering hebben de zusters er daarna nog tien jaar lang hun verwarming mee kunnen stoken.”

Moedig

Françoise Verfaillie, onderzoekster van het archief, verdiepte zich in de uitgebreide archieven van de Sint-Godelieveabdij. Daar vond ze twee handgeschreven documenten waarin de naam van Jules D’Hoore en zijn moedige tussenkomst vermeld staan.

“Het Necrologium is een soort register waarin de zusters bijhielden voor wie ze moesten bidden”, vertelt Françoise Verfaillie. “Bij elke dag van het jaar stonden verschillende namen genoteerd. Ook Jules D’Hoore staat daarin vermeld. Hij overleed op 20 juli 1937. Daarnaast werd zijn verhaal ook teruggevonden in een schrift met oorlogsverslagen van de abdij."