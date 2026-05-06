Het kanaal Roeselare-Leie verwerkt vandaag al zo’n 4 miljoen ton goederen per jaar, maar volgens Vlaanderen kan dat op termijn verdubbelen. Daarvoor zijn wel ingrijpende werken nodig, zodat grotere schepen het kanaal kunnen gebruiken.

De eerste prioriteiten zijn de bouw van een extra sluis in Ooigem en de vernieuwing van de kop van de vaart in Roeselare. Daarbij gaat het onder meer over het verdiepen van het kanaal en het vernieuwen van kaaimuren.