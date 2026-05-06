Extra sluis en diepere vaarweg: Vlaanderen trekt miljoenen uit voor modernisering kanaal Roeselare-Leie
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder wil de komende jaren zwaar investeren in het kanaal Roeselare-Leie. Met onder meer een extra sluis in Ooigem en de vernieuwing van de kop van de vaart in Roeselare moet het kanaal klaar worden gemaakt voor grotere schepen en extra goederenvervoer.
Het kanaal Roeselare-Leie verwerkt vandaag al zo’n 4 miljoen ton goederen per jaar, maar volgens Vlaanderen kan dat op termijn verdubbelen. Daarvoor zijn wel ingrijpende werken nodig, zodat grotere schepen het kanaal kunnen gebruiken.
De eerste prioriteiten zijn de bouw van een extra sluis in Ooigem en de vernieuwing van de kop van de vaart in Roeselare. Daarbij gaat het onder meer over het verdiepen van het kanaal en het vernieuwen van kaaimuren.
Miljoeneninvestering
Volgens Vlaams minister Annick De Ridder is het kanaal dringend aan modernisering toe. “Het kanaal dateert van het einde van de 19de eeuw. Het is dus aan een update toe, zeker als we kijken naar het potentieel voor de ruime omgeving”, zegt ze.
Voor de plannen werd ook een charter afgesloten met bedrijven uit de regio. De investeringen zullen zich over een lange periode uitstrekken. “Er gaan tientallen tot honderden miljoenen euro’s worden uitgegeven. Dat is een plan dat loopt over 20 tot 25 jaar”, aldus De Ridder.
Volgens de minister is al 66 miljoen euro geïnvesteerd. “Ook voor de komende jaren zijn we volop bezig met studiewerk. Daarvoor worden nog deze legislatuur tientallen miljoenen euro’s vrijgemaakt.”