14°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Extra sluis en die­pe­re vaar­weg: Vlaan­de­ren trekt mil­joe­nen uit voor moder­ni­se­ring kanaal Roeselare-Leie

Kanaal Roeselare Leie Annick De Ridder

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder wil de komende jaren zwaar investeren in het kanaal Roeselare-Leie. Met onder meer een extra sluis in Ooigem en de vernieuwing van de kop van de vaart in Roeselare moet het kanaal klaar worden gemaakt voor grotere schepen en extra goederenvervoer.

Het kanaal Roeselare-Leie verwerkt vandaag al zo’n 4 miljoen ton goederen per jaar, maar volgens Vlaanderen kan dat op termijn verdubbelen. Daarvoor zijn wel ingrijpende werken nodig, zodat grotere schepen het kanaal kunnen gebruiken.

De eerste prioriteiten zijn de bouw van een extra sluis in Ooigem en de vernieuwing van de kop van de vaart in Roeselare. Daarbij gaat het onder meer over het verdiepen van het kanaal en het vernieuwen van kaaimuren.

Kanaal Roeselare Leie

Miljoeneninvestering

Volgens Vlaams minister Annick De Ridder is het kanaal dringend aan modernisering toe. “Het kanaal dateert van het einde van de 19de eeuw. Het is dus aan een update toe, zeker als we kijken naar het potentieel voor de ruime omgeving”, zegt ze.

Er gaan tientallen tot honderden miljoenen euro’s worden uitgegeven. Dat is een plan dat loopt over 20 tot 25 jaar.”

Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de plannen werd ook een charter afgesloten met bedrijven uit de regio. De investeringen zullen zich over een lange periode uitstrekken. “Er gaan tientallen tot honderden miljoenen euro’s worden uitgegeven. Dat is een plan dat loopt over 20 tot 25 jaar”, aldus De Ridder.

Volgens de minister is al 66 miljoen euro geïnvesteerd. “Ook voor de komende jaren zijn we volop bezig met studiewerk. Daarvoor worden nog deze legislatuur tientallen miljoenen euro’s vrijgemaakt.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kanaal Roeselare-Leie Annick De Ridder

Meest gelezen

Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Poelkappelle brand 4 mp4
Nieuws
Update

Brand in Langemark-Poelkapelle: kans op ontploffingsgevaar door aanwezigheid oorlogsmunitie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Autokeuring stakingsactie 1

Nu Vlaamse regering minder keuringen wil, vrezen zij voor hun job: werknemers autokeuring leggen werk neer
Tekenactie1

Geen opvangplek voor heel wat baby's en peuters
Verkrachtingblur

Kortrijk plaatst permanente camera's langs pad waar vrouw werd verkracht
Windmolens2

Verzet tegen windturbines in Zwevezele en Lichtervelde: “De maat is hier meer dan vol”
Sociaal huis

OCMW’s vragen bijkomende middelen om dienstverlening te garanderen
Proper Roeselare

Roeselare zet extra in op netheid: 250 mooimakers moeten stad proper houden
Aanmelden