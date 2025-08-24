Aan de bushalte zelf werd een tijdelijke blauwe lijn aangebracht die de grens van privé-opritten duidelijk afbakent. “Niet om meteen te sanctioneren, maar wel om helder te maken waar leerlingen wel en niet mogen staan”, legt burgemeester Ruth Vandenberghe uit. “We rekenen op de medewerking van de jongeren om samen een goede start van het schooljaar te maken.”

In de eerste weken zullen gemeenschapswachten en schoolopzichters jongeren aanspreken en informeren. Nadien kan wie de regels niet respecteert ook beboet worden.