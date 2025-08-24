23°C
Nieuws
Kortrijk

Extra bus­sen en blau­we lijn moe­ten over­last aan Kort­rijk­se bus­hal­tes inperken

De Lijn

Stad Kortrijk pakt samen met De Lijn, de politie en de scholen de drukte en overlast aan de bushaltes langs de Oudenaardsesteenweg aan. Vanaf 1 september gelden extra maatregelen om de start van het schooljaar vlotter en veiliger te laten verlopen.

Rond het kruispunt met de Beekstraat komen dagelijks honderden leerlingen samen, onder meer van het Guldensporencollege, Athena Drie Hofsteden en de Rhizo-scholen. Dat zorgt vaak voor drukte en volgens buurtbewoners ook voor overlast, zoals zwerfvuil, leerlingen die op opritten staan of tegen auto’s leunen.

Extra spitsritten

Om de toestroom beter te spreiden, voorziet De Lijn vanaf 1 september extra spitsritten. Die vertrekken op twee alternatieve locaties: in de Senator Coolestraat (woensdag 12u10, andere weekdagen 16u10) en in de Renaat de Rudderlaan (woensdag 12u10, andere weekdagen 15u45).

“Dankzij de extra haltes en spitsritten kunnen we overvolle bussen vermijden en verhogen we het comfort en de veiligheid van de leerlingen”

Trui Steenhoudt, schepen van Mobiliteit

“Dankzij de extra haltes en spitsritten kunnen we overvolle bussen vermijden en verhogen we het comfort en de veiligheid van de leerlingen”, zegt schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt. “Tegelijk vermindert zo ook de overlast voor de buurt.”

Blauwe lijn en sensibilisering

Aan de bushalte zelf werd een tijdelijke blauwe lijn aangebracht die de grens van privé-opritten duidelijk afbakent. “Niet om meteen te sanctioneren, maar wel om helder te maken waar leerlingen wel en niet mogen staan”, legt burgemeester Ruth Vandenberghe uit. “We rekenen op de medewerking van de jongeren om samen een goede start van het schooljaar te maken.”

In de eerste weken zullen gemeenschapswachten en schoolopzichters jongeren aanspreken en informeren. Nadien kan wie de regels niet respecteert ook beboet worden.

Politiecontroles

Tot slot kondigt de politie extra toezicht aan tijdens de spitsuren. Zo willen ze niet alleen de drukte in goede banen leiden, maar ook optreden tegen mogelijke straatcriminaliteit zoals vechtpartijen of drugshandel.

Celien Tanghe

Celien Tanghe
