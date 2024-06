Een eeuwenoude boomstamkano die 55 jaar geleden op het strand van De Haan aanspoelde, is één van de topstukken op de expo ‘Een strand vol geschiedenis’.

“Bij de voorbereiding van de tentoonstelling ontdekten we dat in 1968 op het strand hier een kano aangespoeld is: 7 meter lang, waarschijnlijk Zuid-Amerikaans. Die kano was bewaard in het MAS in Antwerpen en we hebben dat naar hier kunnen overbrengen”, vertelt Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan.