De restauratie heeft zo’n 3,6 miljoen euro gekost. "We hebben gaandeweg ontdekt dat sommige gedeelten in een nog slechtere staat waren dan we vreesden. Daarom is er ook een meerkost. De oudste delen dateren van 1200, de kerk zelf van 1700", vertelt schepen Philippe De Coene.



"De Franse revolutie was een breuklijn in het bestaan van het klooster. In de 19e eeuw heeft die gemeenschap veerkracht getoond om het patrimonium te behouden en te verrijken", legt historicus Greet Verschatse uit.