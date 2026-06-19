De brandweer van zone Midwest werd woensdag rond 15.25 uur opgeroepen voor een buitenbrand langs de Diepestraat in Ardooie. "Het was een buurtbewoner die de hulpdiensten verwittigde nadat ze iets zag smeulen in de berm", klonk het bij Frédéric Petit van Infrabel.

De brandweer is even ter plaatse geweest, maar de situatie was al snel onder controle. "Het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde was even onderbroken in beide richtingen, maar is intussen weer in orde."