Even geen treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde door bermbrand in Ardooie: “Situatie snel onder controle”
Belga
Een buitenbrand langs de Diepestraat in Ardooie heeft woensdagnamiddag kort het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde verstoord. De situatie was gelukkig snel onder controle en de treinen rijden intussen opnieuw.
De brandweer van zone Midwest werd woensdag rond 15.25 uur opgeroepen voor een buitenbrand langs de Diepestraat in Ardooie. "Het was een buurtbewoner die de hulpdiensten verwittigde nadat ze iets zag smeulen in de berm", klonk het bij Frédéric Petit van Infrabel.
De brandweer is even ter plaatse geweest, maar de situatie was al snel onder controle. "Het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde was even onderbroken in beide richtingen, maar is intussen weer in orde."
De redactie