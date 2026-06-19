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Ardooie

Even geen trein­ver­keer tus­sen Tielt en Lich­ter­vel­de door berm­brand in Ardooie: Situ­a­tie snel onder controle”

Trein kust nmbs

Belga

Een buitenbrand langs de Diepestraat in Ardooie heeft woensdagnamiddag kort het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde verstoord. De situatie was gelukkig snel onder controle en de treinen rijden intussen opnieuw.

De brandweer van zone Midwest werd woensdag rond 15.25 uur opgeroepen voor een buitenbrand langs de Diepestraat in Ardooie. "Het was een buurtbewoner die de hulpdiensten verwittigde nadat ze iets zag smeulen in de berm", klonk het bij Frédéric Petit van Infrabel. 

De brandweer is even ter plaatse geweest, maar de situatie was al snel onder controle. "Het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde was even onderbroken in beide richtingen, maar is intussen weer in orde."

De redactie

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