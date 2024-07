Apache en Humo onthulden begin juli dat de Europese antifraudedienst OLAF een onderzoek had geopend naar Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). Op dat moment was nog onduidelijk waar de partij-ideoloog van Vlaams Belang precies van werd verdacht. Eerder kwam hij in opspraak vanwege spectaculair hoge verkiezingsuitgaven, mogelijke Russische beïnvloeding en het gebruik van de term 'omvolking'.