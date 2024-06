Beide media schermen met een brief van OLAF waarin het onderzoek wordt gemeld. Die brief dateert van twee maanden geleden, maar het onderzoek zou vorig jaar al zijn opgestart naar aanleiding van een klacht. De dienst wil geen verdere informatie kwijt. OLAF is bevoegd voor "fraude met Europees geld, corruptie, en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen".