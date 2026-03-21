Ertebrekers heeft een nieuw album uit: Cocon. De funky sound is gebleven, maar de teksten -in het West-Vlaams- zijn wat diepzinniger geworden. Peter Lesage: “We hebben toch een paar jaar stilgelegen. We hebben nu het laatste jaar gewerkt aan dat album. En het feit dat we nu kunnen live spelen, zoals in het Wilde Westen in Kortrijk, dat zorgt ook wel voor een nieuwe boost."

Afrekening met sociale media

‘Cocon’ rekent af met sociale media en sociale verplichtingen. De single ‘Taboe’ over een mensen die zich slecht voelen in hun vel, maar geen uitweg zien. Het lijkt alsof Ertebrekers plotseling ook liedjes met een boodschap ontdekken. Jeffrey Bearelle: “De serieuze onderwerpen, die we nu implementeren in onze muziek, gaan nog altijd hand in hand met humor. Dat vinden we wel belangrijk, zodat het niet te melancholisch of zwaarmoedig wordt.”

Vertrek Flip Kowlier

En over het vertrek van Flip Kowlier. Jeffrey Bearelle: “Je weet dat er iemand belangrijk uit de band weg is. Er zijn zoveel vragen, te veel om op te noemen. Maar ik denk dat we daar heel goed meer overweg gegaan zijn omdat we veel goesting hadden om nieuwe nummers te maken en op te treden.”

Peter Lesage: “Er zijn genoeg voorbeelden in de muziekgeschiedenis van groepen die van bezetting veranderen. In feite hebben wij de draad heel snel weer opgepikt en zijn we die plaats beginnen maken en is dat heel vlot gegaan.”

Op 24 april spelen Ertebrekers in De Zwerver in Leffinge.