Het Bommevrij is een van de weinige gebouwen in het centrum van Nieuwpoort die de beide wereldoorlogen heeft overleefd. Na de restauratie krijgt de erfgoedparel een nieuwe functie als creatieve én educatieve ruimte. Er zullen ook historische exposities en kunsttentoonstellingen te zien zijn. “Zo blijft het Bommevrij niet alleen een tastbare herinnering aan het verleden, maar wordt het ook een levendige ontmoetingsplaats voor kunst en cultuur in Nieuwpoort”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Ann Gheeraert.