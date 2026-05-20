Bronzen beeld ‘De Vier Winden’ schittert opnieuw boven Kursaal na ‘zachte’ restauratie
Het grote bronzen beeld op de luifel van het Kursaal in Oostende is gerestaureerd. Het beeld van Oscar Jespers werd in 1955 boven de inkom geplaatst. Hiermee zijn alle kunstwerken in het Kursaal gerenoveerd.
‘De Vier Elementen ‘ van Antwerpenaar Oscar Jespers is voor het eerst gerestaureerd. De monumentale sculptuur is bijna 6 op 4 meter en is opgebouwd uit vier gestroomlijnde personages die symbool staan voor water, vuur, aarde en lucht.
Het bronzen beeld was na 71 jaar bedekt met een dikke korst maar was gelukkig niet beschadigd. Een restaurateur heeft het beeld grondig gereinigd en opnieuw gepatineerd. Het gaat om een zachte restauratie, zegt Els Degryse van Kursaal Oostende. De restauratie kostte 37.000 euro.
12 restauraties
De voorbije 10 jaar werden de 12 kunstwerken in het Kursaal stuk voor stuk gerestaureerd. Ook de restauratie van ‘De Zee’ van George Grard, beter bekend als Dikke Mathille, hoort hierbij. Het beeld lag oorspronkelijk op een luifel aan de zijkant van het Kursaal. De restauratie van alle beelden kostte 220.000 euro, deels betaald met subsidies van de dienst Onroerend Erfgoed.
Het Kursaal van Oostende is ontworpen door de modernistische architect Léon Stynen en is sinds 1998 is het beschermd als monument.