‘De Vier Elementen ‘ van Antwerpenaar Oscar Jespers is voor het eerst gerestaureerd. De monumentale sculptuur is bijna 6 op 4 meter en is opgebouwd uit vier gestroomlijnde personages die symbool staan voor water, vuur, aarde en lucht.

Het bronzen beeld was na 71 jaar bedekt met een dikke korst maar was gelukkig niet beschadigd. Een restaurateur heeft het beeld grondig gereinigd en opnieuw gepatineerd. Het gaat om een zachte restauratie, zegt Els Degryse van Kursaal Oostende. De restauratie kostte 37.000 euro.