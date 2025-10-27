Erebrandweerman André viert 105de verjaardag in de kazerne: “ongelofelijke verrassing”
Een bijzondere verrassing voor André Duchi uit Kuurne. De erebrandweerman werd vandaag 105 jaar en dat vierde hij op een plek die hem nauw aan het hart ligt: de brandweerkazerne. André was meer dan 40 jaar actief bij de brandweer van Bavikhove, en kreeg voor zijn verjaardag een feest in ware brandweerstijl.
“Ik ben er echt van aangedaa”, reageerde André ontroerd toen hij in de brandweerkazerne van Kuurne arriveerde. Vanuit het woonzorgcentrum in Kuurne werd hij opgehaald met een brandweerwagen, samen met de burgemeester. Wat hij niet wist, was dat er in de kazerne nog een groot feest op hem wachtte.
De jarige genoot zichtbaar van het weerzien met het korps en de nieuwe voertuigen. “Vroeger liep ik nog met de handpomp”, lacht André. “Nu is alles veel gemakkelijker, het materiaal is overal hetzelfde. Dat maakt samenwerken met andere posten een stuk eenvoudiger.” In de kleedkamer mocht de erebrandweerman zelf nog eens een pak aantrekken. “Het gebouw zal platliggen tegen dat mijn duimen erdoor zitten”, grapt hij terwijl hij het jasje dichtdoet.
"Reizen als je de kans hebt"
André combineerde jarenlang zijn werk bij de brandweer met zijn vlasbedrijf. Sommige interventies zullen hem voor altijd bijblijven. “We hebben ooit een man uit zijn huis moeten dragen tijdens een brand. Hij wilde niet weg van zijn kachel. Pas toen we hem buiten droegen, hebben we het vuur kunnen blussen.”
Over het geheim van zijn hoge leeftijd wil hij nog iets kwijt. “Alles normaal doen”, zegt hij met een glimlach. “Gewoon zijn gang laten gaan, in het werk en in het leven. En reizen als je de kans hebt.”