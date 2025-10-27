“Ik ben er echt van aangedaa”, reageerde André ontroerd toen hij in de brandweerkazerne van Kuurne arriveerde. Vanuit het woonzorgcentrum in Kuurne werd hij opgehaald met een brandweerwagen, samen met de burgemeester. Wat hij niet wist, was dat er in de kazerne nog een groot feest op hem wachtte.

De jarige genoot zichtbaar van het weerzien met het korps en de nieuwe voertuigen. “Vroeger liep ik nog met de handpomp”, lacht André. “Nu is alles veel gemakkelijker, het materiaal is overal hetzelfde. Dat maakt samenwerken met andere posten een stuk eenvoudiger.” In de kleedkamer mocht de erebrandweerman zelf nog eens een pak aantrekken. “Het gebouw zal platliggen tegen dat mijn duimen erdoor zitten”, grapt hij terwijl hij het jasje dichtdoet.