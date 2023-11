De Groene Druivelaar heeft een fris design en snijdt duurzame thema’s aan die jongeren aanspreken, zoals gezonde voeding. Een QR-code op de kalender brengt je naar meer info online. Steven Vandevoorde, Inni Group Heule: "We zijn uiteindelijk de jeugd gaan bevragen en we hebben vastgesteld dat ze opnieuw op zoek gaan naar het tastbare. Naar knutselactiviteiten, naar zaken die ze kunnen beleven. En om daarop in te spelen hebben we met de nieuwe scheurkalender iets gemaakt dat beide werelden gaat verenigen."