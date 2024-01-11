In Sint-Lodewijk bij Deerlijk rijden sinds kort -alweer- geen bussen van De Lijn meer naar het centrum. Daardoor moeten ouders opnieuw zelf hun kinderen brengen naar de opstapplaats waar de schoolbus vertrekt. De beslissing zorgt voor heel wat ongenoegen bij inwoners van de deelgemeente.
“We zijn toch met een dertigtal kinderen die elke dag naar de middelbare school in Waregem moeten,” zegt ouder Koen Dendoncker. “’s Morgens en ’s avonds moeten we carpoolen en onder elkaar afspraken maken. Dat is elke dag een hele organisatie, want we moeten zelf ook naar het werk.”
Sommige leerlingen stappen nu te voet van Sint-Lodewijk naar het centrum, een traject van zo’n anderhalve kilometer. Anderen nemen omwegen met bussen via Waregem en Vichte, wat hun reistijd fors verlengt.
Gesprek met De Lijn
De ouders vragen dat de bus opnieuw in Sint-Lodewijk zou starten, zodat jongeren onderweg kunnen opstappen. “We hebben al contact gehad met De Lijn,” zegt Dendoncker. “Er komt overleg met de gemeente en we hopen dat De Lijn de haltes opnieuw zal bedienen.”
De gemeente Deerlijk heeft intussen laten weten dat ze de bezorgdheden van de ouders zal meenemen naar het overleg met De Lijn.