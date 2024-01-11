“We zijn toch met een dertigtal kinderen die elke dag naar de middelbare school in Waregem moeten,” zegt ouder Koen Dendoncker. “’s Morgens en ’s avonds moeten we carpoolen en onder elkaar afspraken maken. Dat is elke dag een hele organisatie, want we moeten zelf ook naar het werk.”

Sommige leerlingen stappen nu te voet van Sint-Lodewijk naar het centrum, een traject van zo’n anderhalve kilometer. Anderen nemen omwegen met bussen via Waregem en Vichte, wat hun reistijd fors verlengt.

