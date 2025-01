Het budget van het Prinses Elisabeth-eiland is verdubbeld tot 7,5 miljard euro. Dat leidde tot heel wat kritiek vanuit de bedrijfswereld. Ook vanuit het parlement kwamen er vragen over de oplopende factuur. Elia adviseert daarom om het deel gelijkstroom van het eiland uit te stellen. Dat is het duurste deel van het eiland, goed voor de helft van het budget.

"We gaan het contract over gelijkstroom in februari niet ondertekenen." De bouw van het eiland zelf wordt voor alle duidelijkheid niet in vraag gesteld of uitgesteld. "Dit is uitstel, geen afstel", benadrukt de topman.