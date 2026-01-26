Einde van jarenlange strijd: Bruggeling Tanguy Taller landt na zeven jaar Cambodjaanse cel in België
Tanguy bij z'n aankomst in Zaventem samen met z'n zoontje en vrouw
Bruggeling Tanguy Taller is opnieuw in België nadat hij zeven jaar gevangen zat in Cambodja. Hij landde vanochtend in Zaventem. Taller was daar veroordeeld tot een levenslange celstraf voor drugssmokkel, maar hield altijd vol dat hij onschuldig is.
Tanguy Taller zat sinds 2018 opgesloten in Cambodja. Hij werd veroordeeld voor drugssmokkel nadat een andere Bruggeling, David Catry, hem als medeplichtige had aangeduid. Catry trok die verklaring later opnieuw in, maar Taller bleef in de cel.
De zaak kreeg extra aandacht nadat Catry in 2022 overleed in de gevangenis. Officieel gebeurde dat na een astma-aanval, al bleven daar volgens de familie vragen over bestaan. Taller zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend.
Akkoord tussen België en Cambodja
Begin dit jaar sloten België en Cambodja een akkoord waardoor veroordeelden hun straf in eigen land kunnen uitzitten. Dat maakte de terugkeer van Taller mogelijk, na een jarenlange juridische strijd van zijn familie en advocaten. De kans is trouwens groot dat justitie de straf van Taller in België niet verder zal uitvoeren. Daardoor is de Bruggeling vandaag in de praktijk opnieuw vrij.
Twee jaar geleden kwamen het zoontje van Taller en zijn Cambodjaanse partner al naar België. Zij wonen sindsdien in Brugge bij zijn moeder en plusvader.