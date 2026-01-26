Tanguy Taller zat sinds 2018 opgesloten in Cambodja. Hij werd veroordeeld voor drugssmokkel nadat een andere Bruggeling, David Catry, hem als medeplichtige had aangeduid. Catry trok die verklaring later opnieuw in, maar Taller bleef in de cel.

De zaak kreeg extra aandacht nadat Catry in 2022 overleed in de gevangenis. Officieel gebeurde dat na een astma-aanval, al bleven daar volgens de familie vragen over bestaan. Taller zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend.