Tanguy Taller zit al zeven jaar gevangen in Cambodja. Hij werd veroordeeld voor drugssmokkel nadat een andere Bruggeling, David Catry, hem als medeplichtige had aangewezen. Catry trok die verklaring later terug, maar Taller bleef vastzitten. In 2022 overleed Catry in zijn cel, officieel aan een astma-aanval, maar de omstandigheden roepen vragen op. Taller zelf heeft altijd zijn onschuld volgehouden.

Twee jaar geleden konden zijn zoontje en zijn Cambodjaanse partner naar België komen. Ze wonen nu in Brugge bij Tanguys moeder en plusvader.