Bruggeling Tanguy Taller, die sinds 2018 een levenslange celstraf uitzit in Cambodja voor drugssmokkel, ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel. België en Cambodja hebben een overleveringsakkoord gesloten, waardoor het mogelijk wordt dat Taller zijn straf in eigen land kan uitzitten. Zijn familie is voorzichtig optimistisch.
Tanguy Taller zit al zeven jaar gevangen in Cambodja. Hij werd veroordeeld voor drugssmokkel nadat een andere Bruggeling, David Catry, hem als medeplichtige had aangewezen. Catry trok die verklaring later terug, maar Taller bleef vastzitten. In 2022 overleed Catry in zijn cel, officieel aan een astma-aanval, maar de omstandigheden roepen vragen op. Taller zelf heeft altijd zijn onschuld volgehouden.
Twee jaar geleden konden zijn zoontje en zijn Cambodjaanse partner naar België komen. Ze wonen nu in Brugge bij Tanguys moeder en plusvader.
"Belangrijke horde"
Het nieuwe overleveringsakkoord tussen België en Cambodja kan nu het pad effenen voor de terugkeer van Tanguy. “Een belangrijke horde is genomen, maar hij is nog niet hier. We zullen blij zijn als hij op het vliegtuig zit”, zegt Yves Rasquin, de plusvader van Tanguy. De kans is trouwens groot dat justitie hier de straf van Tanguy kwijtscheldt.