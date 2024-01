Tanguy Taller is een Bruggeling die sinds 2018 vastzit in de gevangenis in Cambodja. Hij is er veroordeeld voor drugssmokkel, nadat de Belg David Catry hem had aangewezen als medeplichtige. Catry was op de luchthaven betrapt met 1 kg cocaïne. Zelfs toen die zijn verklaring nadien introk, bleef Taller in de cel.

In 2022 is David Catry overleden in zijn cel, officieel door een astma-aanval, maar moord wordt niet uitgesloten. De ouders van Tanguy Taller vrezen daardoor dat ze hun zoon nooit meer terugzien.