Met het einde van de examens in zicht, en de bijhorende feestjes, vroeg Stad Kortrijk aan de scholen om extra te sensibiliseren rond spiking (onopgemerkt drugs in een drankje doen, nvdr.). Daarom stuurden de middelbare scholen een intern bericht naar de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar. In het bericht leggen de scholen nog even uit wat spiking precies inhoudt, maar de focus ligt vooral op de ‘Vraag naar Angela’-campagne. Angela is namelijk internationale codetaal om op een discrete manier aan te kunnen geven aan het barpersoneel dat je hulp nodig hebt.